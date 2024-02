CBA weszło do jej gabinetu. Znana ginekolożka idzie do polityki

Dr Maria Kubis na liście

Na liście znalazła się także znana szczecińska ginekolog dr Maria Kubis. O lekarce w zrobiło się głośno w styczniu 2023 roku, kiedy to do jej gabinetu weszli agenci CBA. Funkcjonariusze zabrali z niego dokumentację kilku tysięcy pacjentek z przeszło 28 lat praktyki lekarskiej. Podstawą do działań służby miało być prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie śledztwo.