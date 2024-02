Kim są nowe "aniołki Kaczyńskiego"? Stały za plecami prezesa PiS

- Dziękuję, żeście tutaj przyszli, to bardzo ważne. My w tej chwili prowadzimy walkę o Trybunał, (…) bez rzeczywiście niezależnego TK nie ma praworządności, nie ma możliwości zapewnienia tego, by konstytucja była przestrzegana, by była rzeczywiście aktem podstawowym. Dzisiaj ci sami, którzy nie tak dawno jeszcze nosili napis "Konstytucja" na koszulkach, depczą ją w sposób zupełnie niesłychany - mówił m.in. Kaczyński.