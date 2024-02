"Punkty zapalne" na Radzie Gabinetowej? Nieoficjalne informacje z Pałacu

- Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie - oświadczył premier Donald Tusk we wpisie na platformie X, nawiązując do wypowiedzi Donalda Trumpa, dotyczącej zobowiązań finansowych krajów NATO. Były prezydent USA na wiecu wyborczym "zachęcał" Rosję do ataku na sojuszników USA w NATO, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych.