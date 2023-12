Umowa na odchodne rządu PiS. Zmarnowany potencjał przemysłu obronnego

- Jak wiemy, już w 2017 roku przewidywano, że potrzeba będzie znacznie więcej Krabów, niż przewidywała umowa ramowa na 120 sztuk - precyzuje ekspert. - Łącznie za czasów Antoniego Macierewicza ustalono, że potrzeba 500 pojazdów. Za Mariusza Błaszczaka temat umarł, by odrodzić się jako potrzeba zakupu prawie 700 haubic, tyle że z Korei. Dla porównania: MON Błaszczaka zamówił 48 Krabów ponad to, co zamówiono wcześniej - wylicza ekspert.