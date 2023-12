Gdzie uciekną Polacy? Dramatyczny stan ochrony. Lepiej było w PRL

Bez obrony cywilnej

Gen. bryg. dr inż. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, uspokajał parlamentarzystów w trakcie sejmowej podkomisji ds. funkcjonowania zarządzania kryzysowego w czerwcu 2022 r., że w całej Polsce znajduje się 62 tys. schronów, które pomieszczą 1,3 mln ludzi, czyli dla 3,38 proc. populacji. Tłumaczył, że do tego przecież są garaże podziemne. Pominął jednak to, że nie spełniają one norm, dla takich budowli. Jeśli nie były odpowiednio zaprojektowane to mogą być co najwyżej ukryciami typu III, jak w zasadzie prawie każda piwnica - mówi Fiedorek. - W dużych obiektach nieprzystosowanych do tych celów pojawią się problemy z wentylacją, bytowaniem ludzi, zagruzowaniem wejść, odpornością konstrukcji.