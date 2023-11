Rosja zaatakuje państwa NATO? "Usiłuje wzbudzić strach widmem wojny"

Do tego na froncie znajduje się ok. 1,5 tys. czołgów, niemal 2 tys. lufowych systemów artyleryjskich i ok. 800 systemów rakietowych. Wedle analizy fotografii i filmów Rosjanie stracili ponad 2,2 tys. czołgów. Analitycy Oryx szacują, że Ukraińcy bezpowrotnie zniszczyli ok. 10 proc. rosyjskich czołgów.