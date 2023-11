Dojdzie do przełomu w Ukrainie? "Myślenie życzeniowe"

Mimo że na froncie w Ukrainie od dłuższego czasu nie ma przełomu, Polacy wierzą w to, że może do niego dojść. Ponad 40 proc. ankietowanych uważa, że Ukraina jest w stanie odzyskać okupowane przez Rosję tereny. Płk Maciej Matysiak studzi jednak te nadzieje. - To myślenie życzeniowe - komentuje.