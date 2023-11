Wyciekły plany Rosjan. "Będą chcieli przejąć inicjatywę"

Mimo że na froncie w Ukrainie od dawna trwa stagnacja, to nadchodzące miesiące nie będą należeć do najłatwiejszych. - Rosjanie będą chcieli przejąć inicjatywę. Liczą na to, że Ukraina utraciła sprzęt, ludzi i nie jest już tak silna - przewiduje w rozmowie z Wirtualną Polską płk Maciej Matysiak.