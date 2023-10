Straż Graniczna przeżywa skok technologiczny. Są w tym jednak pewne haczyki

Jak podkreśla Komenda Główna Straży Granicznej, ze względu na dużą moc silników oraz gabaryty samoloty posiadają duży ciężar załadowania i możliwe było zainstalowanie na szeregu elementów. To między innymi: głowica optoelektroniczna z kamerą dzienną w rozdzielczości HD, kamerą na podczerwień, dalmierzem laserowym o zasięgu minimum 20 km, automatycznym systemem śledzenia, zaawansowaną obróbką obrazu oraz odbiornikami GPS i INS oraz radary zdolne do wykrywania ponad 200 celów w promieniu co najmniej 120 mil morskich od samolotu. Dzięki temu będzie to jeden z najlepiej wyposażonych samolotów patrolowych służb granicznych w Europie.