Zakupy do kosza? Następca Błaszczaka będzie musiał podjąć decyzję

AW101 dla Wojsk Lądowych

Te ostatnie bowiem zamówiono dla Marynarki Wojennej w kuriozalnej wersji łączącej zadania SAR (ratownictwo morskie) i ASW (zwalczanie okrętów podwodnych). Zrobiono to całkowicie wbrew obowiązującej doktrynie użycia śmigłowców, opiniom marynarzy i zdrowemu rozsądkowi. Wyposażenie do walki z okrętami podwodnymi zajmuje dużo miejsca, które z kolei jest potrzebne do prowadzenia misji ratunkowych. W rzeczywistości zdolności SAR będą dość mocno ograniczone. Zwłaszcza, że do różnych zadań potrzebne są różne załogi.