Groźne manewry rosyjskiego myśliwca. Jest komentarz polskiego rządu

- My byliśmy umówieni ze stroną rumuńską, wczoraj akurat zajmowałem się tym tematem razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, że strona rumuńska, z racji na to, że odbyło się to zdarzenie w przestrzeni powietrznej Rumunii, zakomunikuje to równolegle z nami. Czyli najpierw strona rumuńska, która zaraportuje to w pełni, i również my poinformujemy naszą opinię publiczną. Więc te działania były skoordynowane - dodał rzecznik polskiego rządu.