Płoną magazyny z prochem. Ogień się rozprzestrzenia [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Niedziela to 438. dzień rosyjskiej inwazji.Magazyny z prochem strzelniczym zapaliły się we wsi Pervomayskyi w obwodzie swierdłowskim. Taką informację podają rosyjska agencja TASS oraz Ukraińska Pravda. Magazyny miały zapłonąć wskutek pożaru lasu. Ogień zagraża 18 magazynom, w których przechowywany jest proch strzelniczy. We wsi zamieszkałej przez 400 osób przygotowywana jest ewakuacja. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.