Totalne załamanie pogody. Ex-Lee dociera nad Polskę

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na północnym zachodzie do 27 st. C, 28 st. C na wschodzie, na zachodnim wybrzeżu i w dolinach górskich od 18 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h, w Tatrach do 90 km/h.