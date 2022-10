Tauron wypowiada Polakom umowy na gaz. Przed zimą musicie radzić sobie sami

- Żebym dobrze rozumiała: krok rządu przekłada się na to, że spółka Skarbu Państwa nie chce świadczyć usługi, bo jej się to nie opłaca i rozwiązuje ze mną arbitralnie umowę, i mam szukać innej spółki skarbu państwa, która mi będzie ten gaz dostarczać. Przecież to są jaja - komentuje na Twitterze Małgorzata Fraser, dziennikarka i jedna z klientek spółki.