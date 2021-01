Szczepionka na COVID. Wiceminister zgłasza sprawę celebrytów do prokuratury

Celebryci otrzymali szczepionkę na COVID poza kolejką. Michał Woś: to sprawa dla prokuratury

Wiceminister sprawiedliwości twierdzi, że to niewystarczające. "To nie temat tylko na kontrolę, ale na śledztwo" - uważa Michał Woś. Polityk zapowiedział w mediach społecznościowych, że razem z posłem Solidarnej Polski Janem Kanthakiem zgłoszą sprawę do prokuratury. "Elity celebryckie szorują po dnie. Cwaniactwo i kolesiostwo. Na WUM 10 tys. osób zapisanych, a oni wpychają kolesi w kolejkę" - komentuje Woś.