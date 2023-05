"Sułtan" nie upadł. Miraże o potędze ponownie oczarowały Turków

Erdogan wie, jak to jest być represjonowanym politykiem. W latach 90. - jako burmistrz Stambułu - uchodził za islamistę. Na jednym z wieców krzyczał: "Meczety to nasze koszary, ich kopuły to nasze hełmy, minarety to nasze bagnety, a wierzący to nasi żołnierze". Za te słowa został skazany na więzienie, choć bronił się, że jedynie recytował wiersz, który napisał poeta i socjolog Ziya Gökalp.