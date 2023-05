Gwałtowny zwrot po pierwszej turze. Świat patrzy na Turcję

To nacjonalistyczne wzmożenie jest kolejnym czynnikiem sprzyjającym politycznie raczej obecnemu prezydentowi niż jego oponentom. Nie tylko dlatego, że to polityka historyczna Erdogana - w dużej mierze się do niego przyczyniła. Kılıcdaroglu do zwycięstwa potrzebuje też poparcia Kurdów - stanowiących według różnych szacunków między 15 a 20 proc. ludności kraju, którzy od początku istnienia nowoczesnej Turcji padali ofiarą rozbuchanego tureckiego nacjonalizmu. Nowa retoryka kandydata opozycji może ich skłonić do pozostania w niedzielę w domu.