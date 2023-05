"Wybory stulecia" w Turcji. Erdogan straci władzę w pierwszej turze?

- Turcja jest uznawana przez organizacje międzynarodowe za reżim hybrydowy. To oczywiście nie jest Rosja, ale też nie jest demokracja liberalna. Władza dominuje, jeśli chodzi o media publiczne i prywatne, a także kontruje kluczowe instytucje, w tym sądownictwo. Pytanie, czy te wybory będą wolne, czyli czy nie dojdzie do prób ich fałszowania albo do ogłoszenia przez komisję wyborczą, że doszło do nieprawidłowości i trzeba je powtórzyć - wskazywał Balcer.