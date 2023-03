"Kurski na sterydach". PiS zadowolone z działań władz TVP, kroku w tył nie będzie

Jedna z nich opowiada: - Jarek ma tu wpływy nieporównywalnie większe niż prezes TVP. To on rządzi, a nie "Matysz" [Mateusz Matyszkowicz - przyp. red.]. To on decyduje, co jest na antenie TVP Info, on wymyśla i akceptuje tematy z kolegiów "Wiadomości". Miał być gwarantem tego, że przekaz telewizji po odejściu Kurskiego się nie zmieni. I sprawdził się.