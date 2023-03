Pełnomocnik posłanki Filiks w WP zapowiada pozwy. "Tego tak zostawić nie można"

Przewodniczący komisji ds. pedofilii prof. Błażej Kmieciak powiedział w wywiadzie dla WP, że bardzo niebezpieczna jest wtórna wiktymizacja, której doświadczają ofiary m.in. przemocy seksualnej. - To tak, jakbyśmy mieli ranę, która powoli się zabliźnia. Czujemy, że jest lepiej. Nagle ktoś przychodzi i ją brutalnie otwiera. To jest wtórna wiktymizacja - mówił. I dodał: - Materiały, które są ostatnio obecne w przestrzeni medialnej, dotyczące osób skrzywdzonych seksualnie w przeszłości, oddają to, co te osoby czują - ból, cierpienie, zabijanie na raty, brutalne wciśnięcie dziecka w świat dorosłych. A do tego bywa - jak w przypadku Mikołaja - że dziecko zostaje skrzywdzone przez człowieka, któremu ufa.