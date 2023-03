Polityk starł się z Adrianem Klarenbachem na antenie TVP. Teraz przyznaje: Poczułem ulgę

- Oczywiście, że powtórzyłbym swoje słowa. Powiedziałbym nawet mocniej. Dziś wzywam ludzi, by zaprzestali płacić abonament na tę telewizję - mówi Wirtualnej Polsce poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. To właśnie on jako pierwszy z polityków opozycji w ostrych słowach ocenił działalność telewizji publicznej po śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks. I to na antenie TVP, wprawiając w konsternację prowadzącego program na żywo.