Poseł KO odpowiada na atak TVP po śmierci syna posłanki. Podjął ważną decyzję

6 marca szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski sugerował w rozmowie z WP, że Lewica nadal będzie przyjmować zaproszenia do TVP. Podobnie ludowcy. - Będziemy tam chodzić po to, by mówić prawdę. Jeśli partii demokratycznych tam zabraknie, to nikt nie będzie w stanie powiedzieć prawdy o hejcie, szczuciu, nienawiści i konsekwencji tych działań. My będziemy to mówić, bo taka jest nasza rola - stwierdza rzecznik PSL-Koalicji Polskiej Miłosz Motyka.