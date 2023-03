TVP Info do likwidacji? Debata w Sejmie

Rządowy polityk odniósł się do postulatu dot. zniesienia opłaty abonamentowej. - Skutkowałoby to brakiem środków na zakup praw do transmisji największych wydarzeń sportowej. Doświadczenie pokazuje, że jeśli takiej transmisji nie zapewniają media publiczne, są one dostępnie wyłącznie w ramach płatnych platform - stwierdził Giżyński.