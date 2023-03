PiS broni TVP. Po tragedii tylko jeden poseł się wyłamał: "Sam straciłem dziecko"

Dopytywany o to, czy ma na myśli również TVP, potwierdził i dodał, że to jego apel do wszystkich mediów, do TVP i wszystkich polityków, żeby wczuć się w to, co czuje rodzina, żeby nie robić na tym polityki. - To jest skandaliczne. Jako ojciec, który stracił dziecko, nie rozumiem tego - podkreślił.