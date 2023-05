Rywal Erdogana zabiera głos. Poważne zarzuty

Doszło także do sytuacji, kiedy na wiecu Erdogana pokazano rzekomy film kampanijny Kilicdaroglu, w którym popiera go Murat Karayilan, jeden z założycieli Partii Pracujących Kurdystanu, uważanej przez Turcję za organizację terrorystyczną. - Czy moi rodacy zagłosowaliby na to? - pytał Erdogan.