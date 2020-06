Sprawozdania finansowe partii politycznych za 2019 rok. PiS i PO najbogatsze

Sprawozdania finansowe partii politycznych. Najbogatsze PiS i PO

PiS za 2019 r. zarobiło 41 milionów i 336 tysięcy złotych. 18,5 mln zł to środki z subwencji. 900 tys. pochodzi od osób fizycznych, a ponad 500 tys. ze składek członkowskich. Darowizny to prawie 365 tys. zł. 20 mln zł pochodzi z kredytu. Na Fundusz Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości wpłynęło prawie 50 mln. Niemal 20 mln pochodzi od osób fizycznych. Kolejne 18,5 mln z rachunku partii, a 7,6 mln z subwencji. Na wybory do Sejmu i Senatu oraz do PE PiS wydał prawie 49 mln.