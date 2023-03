"Sondaż obywatelski" podzielił opozycję. Reakcje mówią same za siebie

Do tej pierwszej grupy zalicza się Karolina Pawliczak. Jak napisała posłanka na Twitterze: "Przeciwnicy wspólnej listy, którym zależy tylko na trwaniu w ławach opozycji, muszą przyjąć, że na nich spoczywać będzie odpowiedzialność za trzecią kadencję PiS. A jest ogromna szansa, by pokonać przeciwnika. To patriotyczny obowiązek, kto tego nie rozumie, zdradzi i wspiera PiS".