PiS "poczuło krew". Sondaże to czerwony alarm dla Tuska

Co na to PiS? - Mamy Kukiza. Dokooptujemy kilku chętnych z tamtej strony i mamy większość. Młodzi? Są dla nas straceni, ale oni nie są zdeterminowani do walki za jedną czy drugą partię. Za nami stoją ludzie starsi i to oni będą najbardziej zmobilizowani w tych wyborach. Widzimy to na naszych spotkaniach i wprost wynika to z badań - mówi jeden z polityków partii rządzącej.