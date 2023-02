Opozycja jednak się dogadała. Będzie pakt na wybory do Senatu

Jak podzielą miejsca?

Na razie partie opozycyjne nie umówiły się co do podziału liczby wystawionych kandydatów. Chociaż - jak podaje "Gazeta Wyborcza" - takie przymiarki były. Koalicja Obywatelska miała mieć prawo do wskazania 53 kandydatów, Polska 2050 do dziesięciu, Lewica do siedmiu, a PSL do sześciu. Ale ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.