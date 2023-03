Tusk rozwścieczył PiS? "Jak to zobaczyli, wpadli w szał"

Tusk w Żywcu: niech cię ręka boska broni!

W czasie spotkania z wyborcami w Żywcu Tusk odpowiedział na wiele pytań. W międzyczasie było też sporo żartobliwych chwil. Kiedy jeden z wyborców powiedział, że Tuskowi można by postawić pomnik, ten stwierdził: - Niech cię ręka boska chroni! To do końca świata, a nie chcę tego, pilnowany byłbym przez policję, No, to to nie!