Rybnik. Miasto ożyje w wakacje. Będzie mnóstwo muzyki i zabawy

Nowością będzie pokazanie otoczenia dawnego szpitala Juliusz z innej perspektywy. Planuje się zamknięcie ul. Klasztornej – od bramy wjazdowej na teren Zespołu Szkół Urszulańskich do ul. 3 Maja. To miejsce w każdą sobotę i niedzielę wakacji zamieni się w zielony ogródek letni z niesamowitym klimatem, a w wyznaczone soboty – w miejską plenerową dyskotekę. Wysokie kasztanowce ochronią ogródek przed rażącym słońcem i jednocześnie stworzą wyjątkową atmosferę. Na ulicy ustawione zostaną drewniane domki gastronomiczne, palety, leżaki i pufy. Zarząd Zieleni Miejskiej zadba o wystrój (donice z roślinnością, oświetlenie), rybnickie służby komunalne uporządkują teren. Na ul. Klasztornej Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach pięć razy zorganizuje „silent disco” (17, 24 i 31 lipca oraz 7 i 14 sierpnia). To wydarzenie, które w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jak sama nazwa wskazuje, impreza jest cicha – ale tylko dla osób trzecich. Każdy uczestnik otrzymuje na wejściu bezprzewodowe słuchawki, a na imprezie zazwyczaj gra dwóch lub trzech DJ’ów. Każdy uczestnik może wybrać, którego DJ’a w danym momencie chce słuchać.