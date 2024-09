To dopiero preludium? Pierwsze ataki Izraela już wywołały panikę

Jeśli w kolejnych tygodniach izraelskie lotnictwo będzie w stanie utrzymać tak intensywną skalę nalotów, to może okazać się, że wejście izraelskich wojsk do południowego Libanu nie będzie konieczne. Mówiąc inaczej, izraelskie naloty mogą na tyle osłabić Hezbollah, że będzie on musiał zrezygnować z ostrzału północnego Izraela. Pozwoliłoby to na powrót 67 tys. Izraelczyków do swoich domów na północy, a tym samym podstawowy cel operacji "Północne Strzały" zostałby osiągnięty.