Wzrasta napięcie. Izrael przygotowuje się do inwazji na Liban?

Binjamin Netanjahu - jako najdłużej urzędujący premier w historii Izraela - najpewniej zdaje sobie sprawę z tego, jak ryzykowne może być wkroczenie do Libanu, i liczy, że samo ryzyko inwazji odstraszy Hezbollah i zmusi bojowników Nasrallaha do wstrzymania ataków. Takie kalkulacje mogą się jednak okazać błędne. Hezbollah jest bowiem pewien, że to on wygrywa obecną konfrontację i wątpliwe, aby groźby - nawet groźby inwazji - odniosły jakikolwiek skutek. Taki stan rzeczy przybliża nas zatem do konfrontacji i nowej wojny. Istnieje duże ryzyko, że w najbliższych tygodniach sytuacja na granicy wymknie się premierowi z rąk i inwazja na południowy Liban będzie nie tyle "opcją", co po prostu "koniecznością".