Wojna "rozleje się" na cały region? Poważne problemy Izraela

Odległe zwycięstwo w Strefie Gazy

Walki w Strefie Gazy trwają już ponad pół roku. Izraelska armia nie odniosła jednak zdecydowanego zwycięstwa. Hamas nadal posiada pod bronią ok. 14 tys. bojowników. We wtorek rano izraelskie wojsko powiadomiło o przejęciu operacyjnej kontroli nad palestyńską stroną przejścia granicznego w Rafah. Izrael uznaje to miejsce za ostatni bastion Hamasu, w którym kryją się przywódcy organizacji i gdzie zapewne przetrzymywani są również pozostali przy życiu zakładnicy.