Kryzys w cieśninie. Rzucają wyzwanie Ameryce

W ten sposób cieśnina Bab al Mandab ma zbliżone znaczenie do – dużo bardziej znanego – Kanału Sueskiego. Jej blokada oznacza bowiem, że Kanał Sueski staje się bezużyteczny dla handlu między Europą a Azją – statki zmierzające z europejskich portów do Azji muszą wybierać okrężną drogę i opływać całą Afrykę, co wydłuża czas transportu towarów o ok. 10 dni i generuje dużo wyższe koszty.