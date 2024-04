Irańskie drony wystrzelone w stronę Izraela. "Nie są zbyt skuteczne"

- Z jednej strony mamy rosnące napięcie na Zachodnim Brzegu - starcia po zabiciu izraelskiego chłopca. Są zabici i wielu rannych. Ranny jest jeden z izraelskich dziennikarzy. Mamy operację lądową w Gazie. Ten atak irański następuje w bardzo napiętej sytuacji. Wszystko będzie zależało od tego, jak zareaguje Izrael. Czy premier Izraela Benjamin Netanjahu będzie chciał eskalować napięcie, czy będzie chciał tonować to napięcie? To jest jednak region, w którym przez przypadek może nawet się wydarzyć coś, co pociągnie trudne do przewidzenia konsekwencje - zaznacza w rozmowie z TVN24.