Czy śmierć polskiego wolontariusza w Gazie zmieni język debaty w Polsce o konflikcie bliskowschodnim? [OPINIA]

Ambasador w składzie porcelany

Można chyba śmiało powiedzieć, że nikt od dawna nie zrobił tyle, by zniechęcić Polaków do Izraela, co ambasador Liwne w kilku ostatnich dniach. W bardzo delikatnej sytuacji dyplomata zachowuje się jak słoń szarżujący w składzie porcelany. Nie tylko nie jest w stanie wykazać wobec bliskich ofiary empatii, jakiej można by oczekiwać w takiej sytuacji, i w satysfakcjonujący sposób przeprosić za to, co się stało, ale też zachowuje się w sposób, który interpretowany będzie przynajmniej jako skrajnie arogancki wobec Polaków.