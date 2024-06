Groźby Putina. "Uderzenie na Białystok mało prawdopodobne"

- Oczywiście nie wszystkie rosyjskie okręty podwodne mogą pływać, chociażby ze względu na to, że są na różnym etapie przeglądów. Tak samo jest z samolotami i wyrzutniami mobilnymi i stacjonarnymi. Interesujące jest to, że sami Rosjanie piszą, iż potrzebują ok. 1040 głowic i to przy założeniu: jedna głowica na jeden cel, tak by uderzyć na wszystkie cele strategiczne w USA. Do tego dochodzą potencjalne cele we Francji i Wielkiej Brytanii. Jeżeli do tego dodamy zachodnie możliwości wykrywania i konwencjonalne, a także niekonwencjonalne zwalczanie rakiet, i nośników broni nuklearnej, to Rosjanie oceniają, że potrzebują co najmniej 10 głowic na jeden cel - stwierdza ekspert.