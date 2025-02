Starcie na antenie. "Wystarczy. Nie będziemy tak rozmawiać"

Na początek programu prowadzący zadał swoim gościom pytanie o to, czy polityka może iść przed prawem . W odpowiedzi niemal od razu posłanka PiS zaczęła od krytyki Adama Bodnara. - Tak jest i dzisiaj. Nie ma ustaw. Dzisiaj są dekrety, gdzie jest łamanie prawa - stwierdziła.

- Dzisiaj jest dyktat, jest absolutny chaos . Właśnie dlatego, że pan Bodnar za pozwoleniem pana premiera, który de facto sam tych decyzji oczywiście nie realizuje. (...) To jest dzisiaj łamanie prawa i dzisiaj nie ma prawa, nie ma ustaw, tylko jest właśnie polityka, mszczenie się i igrzyska - kontynuowała posłanka podniesionym głosem.

- Pan jest teraz złośliwy, bo pan mnie prowokuje - stwierdziła posłanka. - Dzisiaj na wolność wypuszczani są - w związku z tym, że podważa się bytność i w ogóle stanowisko sędziów - wypuszcza się morderców, gwałcicieli, handlarzy narkotyków - kontynuowała posłanka, nie dając dojść do głosu posłowi.

Posłanka wyraźnie się zdenerwowała. - Czy opiniami i dekretami można rządzić w Polsce? - zapytała. Prowadzący program zwrócił posłance uwagę, że to on jest od zadawania pytań i jeszcze raz poprosił o przykład "dekretów łamiących prawo". - Wszystkie do tej pory wszystkie, wszystkie opinie i dekrety - stwierdziła i dodała, że "od tego jest internet, żeby wszystkie opinie wygooglować".