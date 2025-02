Szykują się zmiany w rządzie. Napięta atmosfera między ministrami, Tusk chce spotkania

"Są różne wydatki, z których można ciąć, np. TVP i Fundusz Kościelny, rozmaite rezerwy. Czy naprawdę trzeba ciąć z obszaru, który Polacy uważają za kluczowy dla ich jakości życia? Czy naprawdę, w czasie gdy nasza gospodarka dobrze się rozwija, ambitna polityka mieszkaniowa koalicji to 600 mln zł? To 4 razy mniej, niż na społeczne budownictwo przeznaczył w 2023 PiS" - napisała w kolejnym poście minister funduszy i polityki regionalnej.

Do dyskusji włączali się kolejni politycy, m.in. Nowej Lewicy. "Jezu, zadzwoń do tego Paszyka w końcu" - odpisała na portalu X Pełczyńskiej-Nałęcz szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Uderzyła też w ministra rozwoju z PSL, mówiąc w Polsat News, że "w jego ministerstwie nie dzieje się nic, bo minister Paszyk wszystko mrozi".

Przypomnijmy: to właśnie Krzysztof Paszyk i całe PSL forsuje rządowy program dopłat do kredytów, który - jak przewidują eksperci - doprowadzi do kolejnego wzrostu cen mieszkań.

Liderzy koalicji nie chcą opowiadać o wewnętrznych rozmowach. "A co pana to obchodzi?", "to jest moja sprawa", "nie powiem", "po co to panu?" - tak pytania dziennikarza WP Patryka Michalskiego zbywał europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń w programie "Tłit".