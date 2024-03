Maciej Korowaj: "Rosyjska doktryna ma siać terror. I to właśnie robi"

Czy Polska albo inne kraje bałtyckie mogłyby stać się kiedyś celem ataku Rosji? To zależy od wielu czynników. To kwestia przede wszystkim amerykańskich wyborów i tego, czy ewentualnie Trump wycofa amerykańskie poparcie dla Europy. Mówił wszak, że wręcz zachęcałby Rosję, by zrobiła, co chce, z krajami, które nie płacą 2 procent PKB na obronność.