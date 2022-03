Nuklearne szantaże Władimira Putina i jego ludzi. Polska jest bezpieczna

- Ostatni tydzień to pokaz błędów Władimira Putina. Nie tylko nie doceniał Ukraińców, ale nie przewidział oporu, ich jedności i gotowości do walki. Nie przewidział reakcji Zachodu, a przede wszystkim skali i prędkości wdrażania sankcji w stosunku do Rosji. Nie przewidział skali oburzenia oraz zwycięstwa medialnego Ukrainy. Na koniec nie uwzględnił tego, że zwykli Rosjanie nie będą mieli pojęcia, o co i po co jest ta wojna. Dlatego dziś czuje, że nie może się cofnąć, nie może szukać kompromisów, musi straszyć. A do straszenia Rosja od zawsze używa jednego środka: broni atomowej i gotowości do jej użycia - mówi dr Eberhardt.