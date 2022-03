Zełenski: chcę rozmawiać z Putinem, to jedyny sposób na zatrzymanie wojny

- Jeżeli wysyłam kogoś na wojnę, to nie mogę uciekać. Mam się bać? Jestem człowiekiem, boję się o życie swoich bliskich. Ale jestem prezydentem tego kraju i nie ma prawa uciec. Mamy swój kraj i nie możemy go stracić. Bałbym się o to, co zostawilibyśmy swoim dzieciom - stwierdził Zełenski.