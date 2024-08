Duży i skoordynowany atak "osi oporu"? Moskwa rozpoczęła dostawy

Wysoki rangą rosyjski urzędnik ds. bezpieczeństwa Siergiej Szojgu przybył w poniedziałek do Teheranu. Iran przygotowuje się do odwetu na Izrael za zabicie przywódcy politycznego Hamasu. "Prowokacja ta grozi wybuchem wojny regionalnej" - opisuje "NYT". Wiadomo już, o co Iran poprosił Moskwę.