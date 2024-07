Irańczycy poniżeni. Izrael "zapłaci wysoką cenę"

- Rozmowy o zawieszeniu broni są rozmowami o parametrach kontynuacji wojny. Negocjacje na temat uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas i tak do niczego szczególnego nie prowadziły. To nie jest kwestia wynegocjowania parametrów, tylko decyzji politycznych. W mojej ocenie w tej chwili Izraelowi będzie łatwiej powiedzieć "tak, podpiszemy deal, bo zadaliśmy cios" i zrobią to z pozycji siły, a Hamasowi będzie znacznie trudniej go podpisać i ogłosić zwycięstwo - ocenia ekspert.