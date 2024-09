"Strzały Północy". Izrael atakuje Liban z powietrza, operacja lądowa będzie krwawą jatką

Operacja trudna i kosztowna

Obecnie planem operacji "Strzały Północy" jest zadanie Hezbollahowi tak dużych strat z powietrza, aby wycofał się za linię rzeki Litani, czyli od kilku do kilkunastu kilometrów od granicy. Jeżeli to się jednak nie uda, Izraelczycy bardzo poważnie mówią o operacji lądowej, a nawet odtworzeniu strefy buforowej, z której wycofali się w 2000 r. To jednak będzie operacja trudna i kosztowna.