Izrael szykuje atak na Liban. "Obu stronom ta wojna się nie opłaca"

"Będzie zaognianie konfliktu"

- Czy Izrael odpowie tylko atakami powietrznymi, czy też lądowymi? Jeżeli tylko z powietrza, to co zostanie zaatakowane? Czy tylko południe Libanu, czy dalej w głąb - czyli całą dolinę Bekaa, czy też może stolicę Bejrut i centra innych miast? A może będą to starannie wybrane cele Hezbollahu w Libanie albo cele proirańskich milicji w Syrii? To cała masa pytań pozostających na razie bez odpowiedzi. Od nich zależy reakcja Hezbollahu. Na każdym etapie może to pójść w jedną bądź drugą stronę. Jeśli jednak Izrael zdecyduje się na atak lądowy, jest to zaproszenie do wojny - ocenia Jarosław Kociszewski.