Izrael odpowie na atak Hezbollahu. Szykuje się "dramatyczny zwrot"

Sporne tereny

Wzgórza Golan, gdzie doszło do ataku, są spornym terytorium. Izrael w latach 60. zajął tam część terenów należących do Syrii. Damaszek uważa, że terytoria te są bezprawnie okupowane. Również społeczność międzynarodowa nie uznaje Wzgórz Golan za tereny należące do Izraela. Wyłamały się Stany Zjednoczone - w 2019 roku administracja Donalda Trumpa uznała Wzgórza Golan za własność Izraela. Ruch ten spotkał się z krytyką m.in. Polski.