- Pomysł udzielenia Kijowowi amerykańskiej pomocy na warunkach lend-lease w celu uzyskania pieniędzy od przyszłych władz Kijowa na wiele lat to podejście biznesmena do wspierania Ukrainy - powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. To reakcja ujawnione przez byłego sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo elementy planu Donalda Trumpa dla Ukrainy.