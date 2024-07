Ławrow zareagował na "kapitulację". Kuriozalne słowa

"Wszystkie cele specjalnej operacji wojskowej zostaną osiągnięte"

- Wszyscy są głusi i nadal wzywają nas do przyjęcia konstruktywnego podejścia. I tak naprawdę w ich rozumieniu oznacza to teraz kapitulację. Rosja nie skapituluje przed Ukrainą. Wszystkie cele specjalnej operacji wojskowej zostaną osiągnięte, nie ma co do tego wątpliwości - stwierdził Ławrow.